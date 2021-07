Foot - Mercato

Mercato : Roberto Martinez laisse planer le doute pour son avenir en Belgique !

Publié le 3 juillet 2021 à 23h05 par La rédaction mis à jour le 3 juillet 2021 à 23h08

Après la défaite 2-1 ce vendredi contre l’Italie, la Belgique sort de l’Euro avec un goût amer et des questions sur l’avenir de l’équipe. Le sélectionneur Roberto Martinez s’est exprimé après l’élimination des Diables Rouges sur son futur, et n’a pas rassuré.