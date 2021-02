Foot - Mercato

Mercato : Ribéry reçoit un énorme appel du pied pour son avenir !

Publié le 3 février 2021 à 20h20 par La rédaction

En fin de contrat avec la Fiorentina, Frank Ribéry pourrait toutefois poursuivre sa carrière en Italie. Reste à savoir si cela sera pour une prolongation ou pour un nouveau challenge déjà bien construit.