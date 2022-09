Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Révélations sur l’échec du transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 27 septembre 2022 à 23h30 par Thibault Morlain

Le feuilleton Cristiano Ronaldo a animé le dernier marché des transferts. En effet, Manchester United n’étant pas qualifié pour la Ligue des Champions, le Portugais avait réclamé son départ. Jorge Mendes s’était alors activé pour trouver un point de chute. En parallèle, Cristiano Ronaldo a aussi reçu certaines offres exotiques, mais au final, aucun transfert n’a été acté. Des révélations sont d’ailleurs arrivées à propos de l’échec d’un transfert de CR7.

Aujourd’hui, Cristiano Ronaldo est toujours un joueur de Manchester United. Ce n’était toutefois pas aussi évident il y a quelques semaines. En effet, le quintuple Ballon d’Or avait réclamé à partir afin de continuer à pouvoir jouer la Ligue des Champions. Le feuilleton Cristiano Ronaldo a alors fait énormément parler. CR7 a ainsi été envoyé un peu partout, Jorge Mendes l’ayant proposé à de nombreux clubs. Bayern Munich, Chelsea, Atlético de Madrid… Cela s’est toutefois soldé à chaque fois par un échec pour Cristiano Ronaldo.

Mercato : Vers un coup de tonnerre retentissant pour Cristiano Ronaldo https://t.co/b4DCFgEla9 pic.twitter.com/Q0ePk2DuDK — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Une option en Arabie Saoudite

Recalé de partout en Europe, Cristiano Ronaldo aurait toutefois pu s’envoler ailleurs dans le monde, rejoignant alors une destination plus exotique. Et on rêvait notamment du Portugais du côté de l’Arabie Saoudite. Cet été, Cristiano Ronaldo aurait ainsi pu rejoindre Al-Hilal, prêt à faire certaines folies pour CR7. Mais là encore, cela s’est soldé par un échec.

« Nous avons négocié avec Ronaldo »