Mercato : Révélation surprise, le Real Madrid prive le PSG d’une star !

Frenkie de Jong était l’une des grandes attractions du mercato hivernal de 2019. Quelques jours avant la clôture du marché des transferts, l’international néerlandais a pris la décision de s’engager en faveur du FC Barcelone. Et ce, malgré l’accord avec le PSG. Ce transfert s’est décidé grâce à un forcing du Barça qui n’a certainement pas regretté son opération pendant la masterclass du club blaugrana contre le Real Madrid.

Après avoir perdu la première manche du 1/8ème de finale de la Ligue des champions 2018/2019 (2-1), l’Ajax Amsterdam a pris sa revanche sur le Real Madrid. En effet, au Santiago Bernabeu, les ex-hommes d’Erik Ten Hag ont corrigé le champion d’Europe en titre dans son antre lors du retour en s’imposant 4 buts à 1.

«J’ai su lors du match Real Madrid / Ajax où il avait été énorme qu’il fallait vraiment l’avoir dans notre écurie»

Frenkie de Jong avait brillé en tant que futur joueur du FC Barcelone, accord qu’il avait convenu dès la fin du mois de janvier pendant le mercato hivernal. Le Barça s’est attaché le milieu de terrain néerlandais alors âgé de 21 ans au nez et à la barbe de Manchester City ainsi que du PSG. Et en voyant cette rencontre de l’Ajax Amsterdam contre le Real Madrid, Eric Abidal a été convaincu du forcing effectué par le FC Barcelone pour le recrutement de Frenkie de Jong. « Le recrutement dont je suis le plus fier, c’est Frenkie de Jong. Je sais qu’à l’époque il avait un accord avec pas mal de clubs, notamment le Paris Saint-Germain. Et j’ai su lors du match Real Madrid / Ajax (ndlr 1/8ème de finale de Ligue des champions 2018/2019) où il avait été énorme qu’il fallait vraiment l’avoir dans notre écurie. Mais voilà, je pense que dans ce métier, l’important c’est l’information. Et son rêve c’était de jouer au Barça. Il m’a dit : « Voilà je n’ai pas parlé avec l’entraîneur du Barça. C’est certainement pour ça que j’avais pris la décision d’aller au Paris Saint-Germain parce que j’avais parlé à l’époque avec (Thomas) Tuchel ».

«Le Barça, c’est l’institution qui te signe, ce n’est pas l’entraîneur»

L’ancien directeur sportif du FC Barcelone s’est confié en interview pour Free Foot. L’occasion pour lui d’expliquer le processus de persuasion du club blaugrana auprès de son milieu de terrain qui n’a jamais quitté le club depuis. « Et je lui ai simplement dit : le Barça, c’est l’institution qui te signe, ce n’est pas l’entraîneur. Et la seconde chose : au prix du transfert, sache que tu seras titulaire indiscutable parce que les joueurs ont toujours ce doute-là. Ça n’a pas été facile, mais on a réussi à atteindre nos objectifs ».