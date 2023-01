Mercato : Retournement de situation imprévu à l’OM !

Arnaud De Kanel

L'Olympique de Marseille n'en a pas fini avec son mercato. A la recherche d'un renfort offensif, le club phocéen continue également de travailler pour relancer ses joueurs en grande délicatesse. L'un d'entre-eux, prêté en Espagne, était pressenti pour revenir un Ligue 1. Finalement, un retournement de situation improbable va mettre à mal l'opération.

Solide troisième de Ligue 1, l'OM aborde la seconde partie de saison en très bonne posture. Les Marseillais peuvent encore rêver du titre puisque le PSG n'est plus qu'à 5 petits points. Pour cela, Pablo Longoria se démène sur le mercato afin de renforcer au mieux l'effectif. Il n'oublie pas non plus les joueurs prêtés qui voient leur aventure tourner au fiasco. Il souhaite en relancer un d'entre-eux, mais ça ne devrait finalement pas se faire.

L’OM fait céder un rival sur le mercato https://t.co/h6vwdJZinQ pic.twitter.com/ZcoZbSDadK — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

Amavi n'ira pas à Brest

Pisté par le Stade Brestois en vue d'un prêt, Jordan Amavi ne devrait pas rallier le Finistère d'après L'Equipe . Pablo Longoria voulait relancer son joueur en manque de temps de jeu à Getafe. Finalement, le club espagnol a refusé.

Getafe veut lui donner sa chance