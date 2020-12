Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Maurice monte au créneau pour sa recrue à 26M€ !

Publié le 23 décembre 2020 à 12h23 par La rédaction

Cet été, le Stade Rennais a frappé fort en recrutant Jérémy Doku pour 26M€. Mais le jeune belge peine à répondre aux attentes et se retrouve sous le feu des critiques. Ce qui agace Florian Maurice.