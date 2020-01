Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : La mise au point de Stéphan sur Nzonzi !

Publié le 30 janvier 2020 à 21h40 par J.-G.D.

Lors de son point presse ce jeudi, Julien Stéphan, entraîneur de Rennes, fait le point sur la probable arrivée de Steven Nzonzi.