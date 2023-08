Mercato : Rendez-vous décisif pour un crack ciblé par le PSG ?

Thomas Bourseau

Le mercato du PSG est loin d’être terminé. Outre les départs escomptés d’Hugo Ekitike et de Marco Verratti, le comité de direction du Paris Saint-Germain semble avoir à cœur de boucler quelques coups au rayon des arrivées. Le dossier Ansu Fati serait d’actualité et une réunion au sommet aurait lieu ce mercredi au Portugal.

Ansu Fati est l’héritier du numéro 10 iconique de Lionel Messi au FC Barcelone. Mais en raison de quelques pépins physiques, l’international espagnol de 20 ans a perdu sa place d’indéboulonnable au FC Barcelone. Au point où l’entraîneur Xavi Hernandez ne serait pas contre son transfert avant la clôture du mercato.

Réunion entre Jorge Mendes et le père d’Ansu Fati

Et il n’en fallait pas plus pour que certains médias lient Ansu Fati au PSG, en quête de renforts dans le secteur offensif de l’équipe de Luis Enrique. D’après la Cadena COPE , ce mercredi pourrait s’avérer être une journée décisive pour le dénouement du feuilleton Fati. Une réunion entre son agent Jorge Mendes et son père Bori Fati serait programmée au Portugal.

La Premier League toque à la porte, Ansu Fati veut rester