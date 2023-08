La décision est prise, un record historique est visé au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il existait un doute sur l’identité du capitaine au PSG en cette nouvelle saison, Marquinhos a bien été choisi par ses coéquipiers pour continuer à porter le brassard qui est le sien depuis le départ de Thiago Silva. Sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur brésilien est donc toujours en lice pour un record historique dans la capitale.

Bien parti pour rester au moins une saison de plus au PSG, Kylian Mbappé est pressenti depuis plusieurs mois pour devenir le véritable patron de la formation parisienne, avec le brassard au bras. Une fonction de capitaine que l’international tricolore occupe désormais en équipe de France après les départs à la retraite d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, mais il n’obtiendra pas le même privilège dans la capitale. Après un vote anonyme, les joueurs du PSG ont décidé de conserver Marquinhos comme capitaine, lui qui est le deuxième joueur le plus ancien de l’effectif derrière Marco Verratti, annoncé sur le départ. Danilo Pereira et Presnel Kimpembe suivent derrière, tandis que Kylian Mbappé est arrivé quatrième. De quoi permettre au Brésilien de viser un record historique avec le PSG.

Marquinhos au pied du podium

Malgré la nouvelle ère qui s’ouvre au PSG, et les critiques qui se sont abattues sur lui la saison dernière, le défenseur brésilien de 29 ans va donc rester capitaine avec Luis Enrique. Celui-ci avait d’ailleurs le brassard le week-end dernier face à Toulouse (1-1), une semaine après être resté sur le banc contre Lorient (0-0). Marquinhos avait hérité du brassard pour la première fois le 30 septembre 2017 en l’absence de Thiago Silva, lors d'une victoire contre Bordeaux (6-2), avant de succéder définitivement à son compatriote au moment de son départ. Depuis, le numéro 5 du PSG totalise 156 matches comme capitaine au coup d’envoi, faisant de lui le troisième joueur le plus capé de l’histoire du club. Disposant d’un contrat courant jusqu’en juin 2028, il peut viser le haut du classement largement dominé par Thiago Silva.

Le PSG a voté pour son capitaine, c'est lui ! https://t.co/kjXP75Kg95 pic.twitter.com/Bllr10EbdT — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

Thiago Silva domine largement les débats

L’ancien défenseur de l’AC Milan arrivé à l’été 2012 n’avait pas mis longtemps avant de d'obtenir le brassard de Christophe Jallet, récupérant le précieux sésame dès le mois de novembre à l'occasion d'une rencontre de Ligue des champions face au Dynamo Kiev, un choix de Carlo Ancelotti. Au cours de ses 315 matches disputés, Thiago Silva a porté le brassard à 293 reprises durant ses huit années du côté du Parc des Princes, faisant de lui le recordman du club. Il avait dépassé Dominique Bathenay, totalisant 227 matches comme capitaine d’après des chiffres comptabilisés par le PSG, à 71 unités de Marquinhos.

Pauleta, Makelele et les autres suivent derrière

Claude Makelele se retrouve désormais au pied du podium, avec 115 apparitions brassard au bras. Son prédécesseur, Pedro Miguel Pauleta, suit derrière avec 114 matches. Frédéric Déhu (105) n’est pas loin, lui qui avait quitté le club en 2004 pour s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille. Paul Le Guen (113) et Jean-Pierre Dogliani (100) sont les deux derniers joueurs à avoir atteint la barre des 100 rencontres disputées comme capitaine, une prouesse que ne sont pas parvenus à réaliser d’autres figures emblématiques du PSG comme Mustapha Dalheb, Luis Fernandez, Bernard Lama, Raí ou encore Mamadou Sakho, le plus jeune capitaine dans l’histoire du club et de la Ligue 1. Marquinhos a donc déjà fait fort, et peut encore viser plus grand.



Le classement :



1/ Thiago Silva (293 brassards)



2/ Dominique Bathenay (227)



3/ Marquinhos (156 à date du 23 août 2023)



4/ Claude Makelele (115)



5/ Pedro Miguel Pauleta (114)



6/ Paul Le Guen (113)



7/ Frédéric Déhu (105)



8/ Jean-Pierre Dogliani (100)