Mercato : Refoulé par l’OM, il débarque chez un concurrent ?

L’OGC Nice serait sur le point d’accueillir Youssoufa Moukoko. Le buteur allemand de 19 ans cherche une porte de sortie après une saison compliquée sur le plan sportif au Borussia Dortmund. Un prêt avec option d’achat serait d’actualité au GYM qui pourrait rafler la mise pour l’international allemand recalé par l’OM.

À 19 ans, Youssoufa Moukoko n’a pas vraiment pu confirmer son titre de grand espoir du football allemand la saison passée au Borussia Dortmund où il a vogué entre le onze de départ et le banc des remplaçants. L’attaquant international allemand n’a d’ailleurs pas été retenu par Julian Nagelsmann pour l’Euro sur ses terres.

Youssoufa Moukoko donne son aval à Nice

Et maintenant ? À quelques jours du mercato, Youssoufa Moukoko se rapprocherait les heures passant de l’OGC Nice. Un accord contractuel aurait été convenu entre les décideurs des Aiglons et le clan Moukoko. C’est du moins la tendance dessinée par L’Équipe, RMC Sport et Foot Mercato dimanche soir.

Youssoufa Moukoko à un pas de Nice après la désillusion de l’OM ?

Il ne manquerait plus qu’un terrain d’entente soit trouvé entre les dirigeants du Borussia Dortmund et leurs homologues du GYM pour que Youssoufa Moukoko débarque à Nice sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d’achat. Moukoko se rapprocherait donc de l’élite du football français grâce à l’OGC Nice après avoir été recalé par l’OM plus tôt courant août…