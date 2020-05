Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real : Vers un scénario à la Barcelone pour Camavinga et Haaland ?

Publié le 6 mai 2020 à 0h00 par La rédaction

Marca fait le point aujourd’hui sur la stratégie du Real Madrid pour les dossiers Camavinga et Haaland. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif espagnol Marca fait le point sur la situation du mercato madrilène et de certains dossiers considérés comme stratégiques pour l’avenir, comme ceux de Eduardo Camavinga et Erling Haaland, que le club merengue va tenter de sécuriser dès cet été. Marca affirme qu’avant de lancer son offensive, le club merengue escompte au préalable dégraisser son effectif, afin de financer ces opérations. Marca annonce ainsi que des joueurs comme Gareth Bale, James Rodriguez, Marcelo ou Modric sont concernés.

Stratégie vouée à l’échec pour le Real ?

S’il se confirme que la direction madrilène mise sur ces départs pour financer les deals Camavinga et Haaland, alors ils sont très loin d’être bouclés. Cette stratégie a de grandes chances d’aboutir à un blocage : Gareth Bale ne veut pas partir et James n’est pas vendable, son salaire n’était plus en rapport avec son niveau sportif. Pour Modric et Marcelo, la situation est peut-être un peu moins certaine, mais auront-ils envie de partir ? C’est très loin d’être une certitude…