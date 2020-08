Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros coup dur pour Zidane, dans ce dossier XXL ?

Publié le 9 août 2020 à 0h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, du Bayern Munich ou encore de Chelsea, Kai Havertz est très courtisé sur le marché des transferts. Cependant, ce dernier serait désormais prêt à snober Zinedine Zidane pour une autre destination…

Kai Havertz semble s’éloigner du Real Madrid. Courtisé par Zinedine Zidane pour renforcer le secteur offensif des Merengue , l’international allemand devrait quitter le Bayer Leverkusen cet été, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions malgré une saison correcte en Bundesliga. Egalement dans le viseur du Bayern Munich et de Chelsea, Kai Havertz aurait déjà fait son choix concernant son avenir, et aurait décidé, par la même occasion, de snober Zizou…

Havertz, direction Chelsea ?