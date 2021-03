Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane reçoit une énorme réponse de Ligue 1 !

Publié le 9 mars 2021 à 5h30 par T.M.

Homme fort de la bonne saison du RC Lens, Facundo Medina éveillerait l’intérêt de grands clubs européens. De quoi faire réagir le principal intéressé.

Promu, le RC Lens joue les premiers rôles en Ligue 1 cette saison. En effet, le club nordiste occupe actuellement le 5ème place et peut donc se mettre à rêver de disputer l’Europe la saison prochaine. Et pour en arriver là, Franck Haise s’appuie sur un très bon groupe, mené notamment par Gaël Kakuta. Mais d’autres leaders se distinguent cette saison au RC Lens. C’est notamment le cas de Facundo Medina. Arrivé de Talleres, le défenseur central argentin est l’une des bonnes pioches estivales des Lensois et Medina pourrait d’ailleurs ne pas s’éterniser dans le nord de la France.

« Aujourd’hui, j’ai la tête à Lens »