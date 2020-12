Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane, vestiaire… Une réunion de crise en interne ?

Publié le 5 décembre 2020 à 11h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid s’apprête à vivre une semaine capitale pour la suite de sa saison, Zinedine Zidane et ses joueurs se sont réunis afin de trouver des solutions, et le vestiaire aurait formulé une demande bien précise à l’entraîneur français.

La défaite du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions (2-0) cette semaine a placé Zinedine Zidane dans une situation très inconfortable. L’entraîneur français est en effet menacé et n’aura pas le droit à l’erreur face au FC Séville (ce samedi) et au Borussia Mönchengladbach (mercredi). En cas de nouveau revers de son équipe, Zidane pourrait être démis de ses fonctions à en croire la presse espagnole, mais il peut toujours compter sur le soutien de ses joueurs, estimant être capables de renverser la tendance.

Réunion de crise entre Zidane et ses joueurs