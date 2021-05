Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit une terrible nouvelle pour Haaland !

Publié le 3 mai 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Alors que Mino Raiola s'est totalement lâché sur l'avenir d'Erling Haaland lors de sa dernière interview, le Borussia Dortmund ne compte pas sombrer dans la panique. Après Sebastian Kehl, Hans-Joachim Watzke a fait clairement savoir qu'il ne s'inquiétait pas quant à l'avenir de son numéro 9 et qu'il sera un joueur du BVB la saison prochaine.

Alors qu'il brille avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland affole l'Europe. Comme l'a expliqué Mino Raiola lors d'une interview récente accordé à AS , le buteur norvégien est suivi par les plus grands clubs d'Europe, plus précisément par le PSG, le Bayern et les 12 clubs fondateurs de la Super Ligue, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético, la Juventus, le Milan AC, l'Inter, Manchester United, City, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham. Malgré tout, le Borussia Dortmund ne compte pas se laisser impressionner. Lors d'un entretien accordé à Sport 1 , Sebastian Kehl a expliqué clairement qu'Erling Haaland allait poursuivre son aventure avec le BVB la saison prochaine, profitant de l'occasion pour faire passer un message clair à son agent Mino Raiola.

«Raiola peut donner une nouvelle interview tous les jours, ça m'est égal»

« Nous connaissons très bien Mino Raiola. C'est pourquoi ses déclarations ne nous surprennent pas. Pour être honnête, nous sommes très détendus par rapport à la situation. Il y a une situation de contrat claire, le garçon a un comportement impeccable et est impliqué tous les jours à l'entraînement. Il (Erling Haaland) est totalement dans son élément. Il s'identifie complètement au club. Mais il est également clair que nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que nous parlons sans doute de l'attaquant le plus médiatisé au monde et que les spéculations ne s'arrêteront peut-être pas » , a affirmé Sebastian Kehl, directeur du football du Borussia Dortmund.

«Erling Haaland sera un joueur du BVB l'année prochaine»