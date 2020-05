Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prépare un énorme coup à 90M€ !

Publié le 18 mai 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Toujours autant attiré par le profil d’Erling Haaland, le Real Madrid pourrait passer à l’action dans ce dossier et planifierait une offensive à 90M€.

Recruté l’hiver dernier par le Borussia Dortmund pour seulement 20M€, Erling Haaland brille depuis son arrivée en Allemagne. D’ailleurs, alors qu’il a marqué ce week-end pour le retour tant attendu de la Bundesliga en Allemagne, Haaland a pu être scruté de près par le Real Madrid qui envisagerait de le recruter dans un avenir proche. Et Zinedine Zidane aurait déjà tout planifié dans ce dossier…

Le Real devrait bouger pour Haaland