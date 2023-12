Mercato - Real Madrid : Zidane est snobé, cette star exulte

La rédaction

Longtemps annoncé pour prendre les commandes de la sélection brésilienne, Carlo Ancelotti a finalement prolongé au Real Madrid jusqu'en 2026. À l'issue de l'entraînement du club madrilène ce samedi matin, Luka Modric n'a pas caché sa joie de pouvoir continuer à jouer sous les ordres du technicien italien.

C'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre. Courtisé par le Brésil depuis plusieurs mois déjà, Carlo Ancelotti n'était pas sûr de poursuivre l'aventure au Real Madrid, lui qui est revenu au club en 2021. Mais après une longue période de flou, l'ancien technicien du PSG a finalement pris une grande décision.

Zidane ne viendra pas

Alors qu'un retour de Zinedine Zidane à la Maison-Blanche a longtemps été évoqué, le club madrilène a finalement officialisé la prolongation de contrat de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien de 64 ans est désormais lié au club espagnol jusqu'en 2026. « Aujourd’hui (vendredi) est un jour heureux. Le Real Madrid et moi continuons notre voyage ensemble à la recherche de nouveaux et plus grands succès. Merci à tous et Hala Madrid ! » , s'est notamment réjouit Ancelotti sur ses réseaux sociaux.

« Dans le vestiaire nous sommes contents de cette nouvelle »