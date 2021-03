Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane engagé dans un gros bras de fer à 50M€ cet été ?

Publié le 18 mars 2021 à 17h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone n’auraient pas tiré un trait sur Fabian Ruiz, les deux clubs espéreraient que le Napoli revoit ses exigences à la baisse pour satisfaire l’envie du joueur.

Depuis plusieurs mois, le nom de Fabian Ruiz apparaît régulièrement lorsque l’on évoque le mercato du Real Madrid et du FC Barcelone. Le milieu de 24 ans est en effet promis à un grand avenir et se retrouverait dans le collimateur des deux clubs. D’après CalcioMercato.com , Zidane et Koeman pourraient d’ailleurs avoir une grosse ouverture dès le prochain mercato estival puisque Fabian Ruiz souhaiterait partir, et Aurelio De Laurentiis ne serait pas opposé à son départ. Le président du Napoli attendrait toutefois 50M€ pour l’Espagnol, un montant bien trop élevé aux yeux des prétendants, qui n’ont pas perdu espoir.

La volonté de Fabian Ruiz déterminante ?