Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane déterminé à concurrencer Valverde pour cette pépite ?

Publié le 17 décembre 2019 à 1h30 par A.D.

Ferran Torres serait dans le viseur du Barça depuis deux ans. A l’instar du club catalan, le Real Madrid souhaiterait toujours s’attacher les services de la pépite de 19 ans.

On pourrait assister à un véritable bras de fer entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour Ferran Torres. Très performante sous les couleurs de Valence, la pépite de 19 ans aurait tapé dans l’œil du Barça en 2017. Deux ans plus tard, le club catalan serait toujours sous le charme de Ferran Torres. De son côté, le Real Madrid aurait également remarqué l’ailier espagnol. D’après les indiscrétions d’ AS , divulguées ce dimanche, la Maison-Blanche aurait tenté à plusieurs reprises de recruter Ferran Torres, sans succès. Malgré tout, Zinedine Zidane serait prêt à relancer ce dossier.

Zinedine Zidane n’oublierait pas Ferran Torres