Mercato - Real Madrid : Un protégé de Zidane se prononce sur son avenir !

Publié le 18 mai 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors qu’il est la révélation de la saison du Real Madrid, Federico Valverde souhaite rester le plus longtemps possible dans le club merengue.

Malgré la lourde concurrence présente au Real Madrid, Federico Valverde a su se faire une place dans l’effectif de Zinedine Zidane. Le milieu de terrain uruguayen de 21 ans a rendu à son entraîneur la confiance qu’il lui avait donnée, faisant de lui un joueur important de l’effectif merengue . Pour preuve, Valverde a disputé 23 matches cette saison et inscrit deux buts. De quoi envisager un avenir sur le long terme avec le Real Madrid...

Valverde rêve de finir sa carrière au Real Madrid