Mercato - Real Madrid : Un gros transfert déjà programmé dans le dossier Haaland ?

Publié le 4 mars 2020 à 9h30 par La rédaction

À peine arrivé au Borussia Dortmund, Erling Haaland pourrait déjà partir dans quelques mois. Courtisé par de nombreux cadors comme le Real Madrid, le buteur norvégien devrait faire l'objet d'une rude bataille l'été prochain.

Les premières semaines d’Erling Haaland au Borussia Dortmund sont tout simplement exceptionnelles. L'attaquant norvégien ne cesse de trouver le chemin des filets et compte déjà 12 réalisations en 9 matchs toutes compétitions confondues avec le BVB. Le joueur de 19 ans s’est engagé pour 4 ans et demi avec le club allemand durant le mercato de janvier, mais pourrait mettre fin à son engagement dans quelques mois. Effectivement, de nombreux cadors européens seraient toujours à l’affût et prépareraient déjà une offensive pour l’été prochain.

Une vente aux enchères pour Haaland ?