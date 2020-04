Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane devrait partir cet été !

Publié le 23 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré son statut de joueur emblématique du Real Madrid, Marcelo pourrait être poussé vers la sortie à l’issue de la saison.

Recruté par le Real Madrid en 2007, Marcelo (31 ans) fait partie des éléments les plus anciens avec Sergio Ramos, et donc logiquement des cadres de l’effectif de Zinedine Zidane. Mais alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2022 et qu’il doit désormais composer avec la concurrence de Ferland Mendy, le latéral gauche brésilien est-il assuré de poursuivre l’aventure au Real Madrid la saison prochaine ?

Le Real ne voudrait plus de Marcelo

Comme l’a révélé Sport mercredi, Marcelo ferait partie des joueurs qui ne seraient pas retenus par Zinedine Zidane à l’issue de la saison, et l’international brésilien pourrait donc disposer d’un bon de sortie et être vendu par le Real Madrid. Reste désormais à savoir qui sera en mesure de recruter Marcelo…