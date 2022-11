Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une recrue d’Ancelotti a recalé le Barça

Publié le 14 novembre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

En fin de contrat avec Chelsea, Antonio Rudiger a décidé de s’engager avec le Real Madrid. Mais l’international allemand était très convoité sur le mercato puisque même le FC Barcelone était dans le coup. Mais Rudiger assure qu’il n’a jamais pris en compte cette option.

L'été dernier, le Real Madrid a réalisé un très joli coup en enrôlant Antonio Rüdiger qui était libre de tout contrat après la fin de son bail à Chelsea. L'international allemand compense ainsi les départs récents de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Et il se réjouit d'avoir rejoint la Casa Blanca , tout en précisant que plusieurs clubs l'ont contacté, dont le FC Barcelone.

Rudiger s'enflamme pour son arrivée au Real Madrid

« Est-ce que Madrid est comme je l'avais imaginé ? Je ne pouvais rien imaginer avant car, pour être honnête, le grand rêve de ma vie a toujours été de jouer en Premiership. Je pensais juste que le Real Madrid était quelque chose qui ne m'arriverait jamais. Ça ne collait pas dans ma tête. J'étais incroyablement bon à Chelsea. Et quand tu réalises enfin que Madrid te veut, tu dis : "Wow !". Soudain, quand vous venez ici, tout est grand, tout est spectaculaire... Le moment où on m'a dit que le Real Madrid me voulait ? J'étais à Londres avec mon frère. C'est lui qui me l'a dit. Je ne pouvais pas le croire ! Je ne peux même pas expliquer maintenant ce que j'ai ressenti. J'en ai encore la chair de poule », lance-t-il dans une interview accordée à AS .

«Le Barça a frappé à ma porte»