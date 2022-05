Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie trouvée pour Gareth Bale ?

Publié le 8 mai 2022 à 7h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain au Real Madrid, Gareth Bale aurait eu des discussions avec DC United, le club américain.

Son avenir ne fait plus de doute. Après avoir passé des années à être annoncé sur le départ, Gareth Bale quittera bel et bien le Real Madrid cet été, lui qui sera en fin de contrat en juin prochain. A plusieurs reprises, des rumeurs sur une possible retraite sont revenues. Cependant, Gareth Bale n’envisagerait pas encore de raccrocher les crampons, il pourrait même les rechausser sur un autre continent…

Le rêve américain pour Bale ?