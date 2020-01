Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'aveu d'impuissance pour cette pépite de Zidane

Publié le 27 janvier 2020 à 21h00 par La rédaction mis à jour le 27 janvier 2020 à 21h53

Brahim Diaz ne semble pas entrer dans les plans de Zinedine Zidane, qui souhaiterait le prêter cet hiver. Le joueur ne veut pas partir en janvier ce qui a découragé un prétendant.

Avec seulement 3 matchs disputés en Liga cette saison, Brahim Diaz n’a pas pu montrer l’étendue de son talent. L’Espagnol est un grand espoir du football mais subit l’importante concurrence du Real Madrid. Si quelques clubs, dont Getafe, se sont montrés intéressés pour le récupérer en prêt cet hiver, Brahim Diaz ne souhaite pas quitter Madrid en janvier. Une décision regrettée mais respectée par l’entraîneur de Getafe, José Bordalás.

« Avons-nous jeté l’éponge pour Brahim ? Getafe, c’est sûr, et moi aussi »