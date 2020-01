Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une pépite de Zidane annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 24 janvier 2020 à 21h00 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le Real Madrid du côté du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi affiche clairement son souhait de revenir au sein du club merengue pour s’imposer en équipe première.

Formé dans les rangs du Real Madrid, Achraf Hakimi (21 ans) a été contraint de s’exiler pour aller trouver du temps de jeu dans un autre club, et le latéral droit marocain est prêté pour la deuxième saison consécutive au Borussia Dortmund. Pourtant, alors que son contrat avec le Real Madrid court jusqu’en 2022, Achraf entend bien revenir plus fort au sein du club merengue pour obtenir du temps de jeu sous les ordres de Zidane comme il l’a confié dans un entretien accordé à DAZN .

« Je rêve toujours de jouer au Real »