Mercato - Real Madrid : Une pépite d'Ancelotti affiche un souhait clair pour son avenir !

Publié le 4 octobre 2021 à 0h00 par D.M.

Prêté au Milan AC jusqu'en 2023, Brahim Diaz est épanoui en Italie, mais souhaiterait retourner au Real Madrid afin de s'y imposer.

Prêté déjà la saison dernière par le Real Madrid au Milan AC, Brahim Diaz est retourné au sein de la formation milanaise. « Brahim Diaz ? Le Real n’avait pas de place et il y avait trop de concurrence. Nous sommes heureux qu’il se porte bien à Milan. Il devait jouer et il est allé à Milan. Pas par hasard, on connait la structure du club et de l’équipe » avait confié Carlo Ancelotti pour justifier son départ. Les dirigeants italiens ont réussi à se mettre d’accord avec leurs homologues espagnols autour d’un prêt payant de deux ans, avec option d’achat fixée à 19M€.

Brahim Diaz voudrait retourner au Real Madrid