Mercato - Real Madrid : Mauvaise nouvelle pour Zidane dans le dossier Kai Havertz !

Publié le 11 juillet 2020 à 22h30 par La rédaction

Sur les tablettes de Zinédine Zidane, Kai Havertz pourrait toutefois rejoindre Chelsea cet été. Frank Lampard aurait effectivement la ferme intention de s’offrir le joueur allemand après avoir décidé d’écarter de ses plans l'une de ses pépites.

Longtemps annoncé en partance pour le Real Madrid, Kai Havertz pourrait finalement débarquer en Premier League dans les prochaines semaines. De nombreux médias s’accordent effectivement à dire que Chelsea serait en pole position dans ce dossier et un contrat comprenant un salaire de 8M€ net par an serait déjà sur la table de la pépite du Bayer Leverkusen. Egalement dans le viseur de Zinédine Zidane comme vous l’avait révélé le10sport.com le 19 mai dernier, Havertz serait en fait la solution parfaite au problème Callum Hudson-Odoi...

Callum Hudson-Odoi out, Havertz in ?