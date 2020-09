Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur de Zidane dans le flou pour son avenir !

Publié le 14 septembre 2020 à 0h00 par H.K. mis à jour le 14 septembre 2020 à 0h07

Prêté à Levante la saison dernière, Borja Mayoral ne devrait pas porter le maillot du Real Madrid pour ce nouvel exercice. Cependant, l’attaquant espagnol n’aurait toujours pas pris de décision concernant son avenir…

Borja Mayoral ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Prêté à Levante la saison dernière, l’attaquant espagnol a retrouvé le Real Madrid cet été, et a logiquement repris l'entraînement avec les Merengue . Cependant, il ne devrait pas être conservé par la Casa Blanca , et plusieurs clubs auraient déjà manifesté leur intérêt pour faire venir l’international espoir espagnol. Cependant, l’avenir du buteur madrilène ne semble toujours pas joué…

Mayoral encore dans l’incertitude ?