Mercato - Real Madrid : Une grosse condition a été fixée dans ce dossier chaud de Zidane !

Publié le 23 janvier 2021 à 0h00 par H.G.

Alors que Martin Odegaard pourrait prochainement quitter le Real Madrid dans le cadre d’un prêt, le club de la capitale aurait fixé une grosse condition pour son départ.

Revenu l’été dernier au bout d’une saison à la Real Sociedad alors que son prêt devait initialement durer deux ans, Martin Odegaard espérait s’imposer dans le onze du Real Madrid lors de cet exercice 2020/2021. Seulement voilà, rien ne se passe comme prévu pour le Norvégien puisque Zinedine Zidane ne compte pas sur lui. En effet, le Français ne lui a accordé que 367 minutes de jeu toutes compétitions confondues cette saison. De quoi pousser Martin Odegaard à vouloir quitter le Real Madrid cet hiver dans le cadre d’un prêt, chose qui pourrait le conduire vers Arsenal pour cette seconde partie d’exercice.

Le Real Madrid ne voudrait pas que Martin Odegaard aille en prêt dans un club de Liga