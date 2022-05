Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'arrivée d'un ancien de Ligue 1 se précise !

Publié le 23 mai 2022 à 1h30 par La rédaction

Dans les petits papiers du Real Madrid afin de devenir la doublure de Thibaut Courtois, David Ospina serait loin d'un accord pour prolonger son contrat avec Naples.

Auteur d’une très grande saison, Thibaut Courtois semble plus que jamais indiscutable dans les cages du Real Madrid. Toutefois, une doublure à l’international belge est recherchée. Andriy Lunin pourrait être prêté afin de gagner de l’expérience, et Florentino Pérez pourrait avoir trouvé son bonheur en Italie. En fin de contrat le 30 juin prochain, David Ospina suscite l’intérêt des Merengue . Titulaire durant toute la campagne en Serie A, le joueur de 33 ans n’a toujours pas trouvé d’accord avec Naples, et les positions des deux parties seraient même très éloignées.

Ospina s’éloigne de Naples

Selon les informations du Corriere dello Sport , David Ospina s’éloignerait de Naples. En effet, il y aurait actuellement une grande différence entre le contrat que demande le Colombien et ce que le club italien est prêt à lui offrir. Les premières impressions ne sont pas bonnes au sujet de la prolongation du gardien, et un départ libre au Real Madrid serait l’hypothèse la plus probable.