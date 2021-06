Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un rendez-vous important fixé pour l’avenir de Gareth Bale !

Publié le 18 juin 2021 à 16h00 par T.M.

Disputant actuellement l’Euro avec le Pays de Galles, Gareth Bale va ensuite devoir se pencher sur son avenir. Et pour le joueur du Real Madrid, tout semble très flou.

Demi-finaliste du dernier Euro, le Pays de Galles cherche à réitérer cette performance actuellement. Pour cela, les Gallois peuvent compter sur Gareth Bale, qui a su se remettre en jambe grâce à son prêt du côté de Tottenham. Pas dans les plans de Zinedine Zidane et plus en odeur de sainteté au Real Madrid, le joueur de 31 ans a dû s’exiler pour pouvoir jouer et il a ainsi fait son retour chez les Spurs. Mais le prêt touche à sa fin et la question est désormais de quoi sera fait son avenir. Et compte tenu des différents changements au Real Madrid et à Tottenham, les cartes sont totalement rebattues pour Gareth Bale.

Où jouera Gareth Bale ?