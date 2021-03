Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un prix colossal aurait été fixé pour Haaland !

Publié le 14 mars 2021 à 23h30 par B.C.

Alors qu’Erling Haaland serait très courtisé sur le marché des transferts, le Borussia Dortmund réclamerait 150M€ pour son attaquant.

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland confirme tous les espoirs placés en lui. Le Norvégien enchaîne les prestations XXL et susciterait l’intérêt de plusieurs cadors européens, à commencer par le Real Madrid et le FC Barcelone. Florentino Pérez estimerait en effet que l’attaquant de 20 ans est moins inaccessible que Kylian Mbappé tandis que Joan Laporta souhaiterait miser sur lui pour relancer le club culé. Néanmoins, le BVB n’a pas l’intention de lâcher si facilement Erling Haaland cet été. « Je n’ai jamais vu quelqu’un comme lui. Nous pouvons chercher dans toute l’Europe. S’il devait nous quitter à un moment donné, seule une poignée de clubs seraient dans la discussion. Mais nous essaierons de le garder le plus longtemps possible pour des raisons sportives ». a confié ce week-end Michael Zorc, directeur sportif.

150M€ pour Haaland ?