Mercato - Real Madrid : Une destination inattendue pour cette star d'Ancelotti ?

Publié le 11 janvier 2022 à 23h00 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Marcelo se rapproche de plus en plus d'un départ du Real Madrid. Et le Brésilien pourrait bien rebondir en Turquie.

Titulaire indiscutable au poste de latéral gauche pendant de longues années au Real Madrid, Marcelo semble décliner de saison en saison. Le Brésilien a désormais perdu sa place au profit de Ferland Mendy dans le onze de Carlo Ancelotti. De ce fait, le joueur de 33 ans pourrait être amené à quitter le club madrilène à l’issue de la saison, son contrat arrivant à son terme en juin prochain. Récemment, il était question d’un départ dès cet hiver. Cependant, Marcelo s’est montré très clair après la rencontre face à Alcoyano en Coupe du Roi : « Depuis mon arrivée au club, j'ai toujours donné le maximum. Je vais continuer jusqu'à la fin de mon contrat, je dois beaucoup à ce maillot et je vais continuer à tout donner jusqu'à la fin. Si je joue moins ou plus, cela n'a pas d'importance, j'ai une histoire au club, une carrière réussie et je vais continuer jusqu'au bout. » En attendant, le latéral gauche fait l’objet de quelques convoitises à travers le monde. Et il verrait une autre porte s’ouvrir pour son avenir.

Trabzonspor a déjà fait une offre à Marcelo