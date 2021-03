Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur du RC Lens évoque une arrivée dans le groupe de Zidane !

Publié le 9 mars 2021 à 0h30 par La rédaction

Aujourd’hui au RC Lens, Facundo Medina a affiché de grandes ambitions pour la suite de sa carrière alors qu'il serait surveillé par plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid.

Sans aucun doute, Facundo Medina est l’un des artisans de la bonne saison du RC Lens. Arrivé cet été en provenance du CA Talleres contre 3,5M€, l’Argentin est l’une des grandes satisfactions de Franck Haise. Régulièrement utilisé avec le RC Lens (21 rencontres toutes compétitions confondues), le joueur de 21 ans est annoncé comme un grand espoir du football. Et pour l’instant, il remplit toutes les espérances qui sont placées en lui. Mais s’il a la tête sur les épaules, Medina a néanmoins affiché de grandes ambitions pour son avenir.

« Je rêve de gagner avec l’équipe nationale. Ensuite, que ce soit United, le Real Madrid, Milan ou l’un de ces grands clubs. »