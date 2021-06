Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur d'Ancelotti pourrait plomber les plans de Pérez !

Publié le 12 juin 2021 à 0h30 par La rédaction

Cet été, Florentino Perez souhaite se séparer d’un bon nombre de joueurs, dont Isco. Mais le milieu espagnol, à qui il reste un an de contrat, veut rester.

Pour le premier mercato de Carlo Ancelotti, le Real Madrid doit se séparer de ses indésirables. Cependant, la tâche du club merengue s'annonce difficile puisque la majorité d'entre eux restent sous contrat, et Isco en fait partie. Arrivé au Real Madrid au début du premier mandat d’Ancelotti, Isco a d’abord été un joueur important de la Maison Blanche. Mais les entraîneurs sont passés, les blessures se sont succédé et Isco ne s’est pas relevé.

Isco voudrait rester