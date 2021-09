Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane justifie sa décision de quitter Ancelotti !

Publié le 1 septembre 2021 à 22h30 par Th.B.

Semblant pourtant avoir eu une chance de rebondir au Real Madrid avec le retour de Carlo Ancelotti sur le banc merengue, Martin Odegaard a fait le choix de revenir à Arsenal pour définitivement s’y installer. Une décision mûrement réfléchie d’après le Norvégien.

Alors qu’il n’a pas cessé d’être prêté ces dernières années et lors de la deuxième partie de la saison passée à Arsenal, Martin Odegaard était revenu au Real Madrid à l’expiration de son ultime prêt. La presse espagnole a d’ailleurs laissé entendre que le successeur de Zinedine Zidane sur le banc merengue, à savoir Carlo Ancelotti, était prêt à relancer le milieu offensif norvégien au Real Madrid. Cependant, Odegaard a finalement été définitivement transféré à Arsenal lors des derniers jours du mercato. Une bénédiction pour le joueur qui souhaitait à ce stade de sa carrière une certaine stabilité.

« Je veux de la stabilité. Je veux m’installer »