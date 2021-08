Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dossier brûlant enfin bouclé en coulisses ?

Publié le 16 août 2021 à 12h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ, Luka Jovic se rapprocherait plus que jamais de l’Inter Milan dans l’optique de la succession de Romelu Lukaku.

En attendant l’éventuelle arrivée de Kylian Mbappé qui pourrait quitter le PSG cet été étant donné son refus de prolonger, le Real Madrid tente de faire de la place en attaque. Luka Jovic, qui n’a jamais vraiment convaincu depuis son arrivée au club merengue en 2019 pour 63M€, est annoncé avec insistance sur le départ. Et le buteur du Real Madrid semble avoir trouvé son nouveau point de chute…

Jovic vers l’Inter ?