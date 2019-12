Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ se confirmerait pour cet indésidérable !

Publié le 19 décembre 2019 à 1h00 par A.C.

Pas du tout utilisé par Zinedine Zidane au Real Madrid cette saison, Mariano Diaz devrait trouver solution lors du mercato estival.

C'est indéniable, Mariano Diaz n'a pas sa place au Real Madrid. Il n'a pas joué la moindre minute cette saison sous les ordres de Zinedine Zidane et la seule solution qui se présente à lui est un départ. Son avenir devrait ainsi s'écrire en Italie, où l'AS Roma et le Milan AC lorgneraient sur lui.

Le Milan AC prêt à passer à la vitesse supérieure pour Mariano Diaz