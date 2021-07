Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre à prévoir pour Martin Odegaard ?

Publié le 29 juillet 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid est en quête de liquidités, cela pourrait le conduire à sacrifier Martin Odegaard au cours des prochaines semaines.

Revenu au Real Madrid cet été après un prêt de six mois à Arsenal où il a retrouvé des couleurs, Martin Odegaard voit de nouveau s’écrire en pointillés. En effet, plusieurs clubs voudraient s’attacher ses services vu ses belles performances, même si les Merengue ont jusque-là toujours assuré qu’ils veulent le conserver tant ils le considèrent comme un élément extrêmement prometteur. Cependant, dans un contexte où le Real Madrid doit vendre au cours de cette fenêtre estivale des transferts afin d’engranger des liquidités, cela pourrait le conduire à sacrifier Martin Odegaard dans les prochaines semaines.

Martin Odegaard pourrait être mis en vente cet été !