Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cador européen ne lâcherait rien pour Isco !

Publié le 14 janvier 2020 à 14h00 par B.C.

Désormais autorisé à recruter, Chelsea s’intéresserait à Isco et serait déjà en discussion avec l’entourage du milieu de terrain.

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Isco retrouve peu à peu la confiance de Zinedine Zidane. Le milieu de terrain s’est notamment illustré face à Valence et l’Atlético en Supercoupe d’Espagne et devrait finalement finir la saison chez les Merengue. Pourtant, un départ semblait bien à l’ordre du jour puisque le joueur de 27 ans, souhaitant se relancer à quelques mois de l’Euro, et plusieurs clubs anglais étaient à l’affût, à l’image de Manchester City et Chelsea. Et les Blues n’auraient d’ailleurs pas oublié Isco…

Isco sur les tablettes de Chelsea ?