Mercato - Real Madrid : Un buteur de Zidane sur le départ cet été ?

Publié le 14 juin 2020 à 22h30 par La rédaction

Le Milan AC aurait ciblé Luka Jovic, en grande difficulté au Real Madrid, pour renforcer son attaque. Mais le salaire du joueur serait un gros problème pour les Milanais.

Arrivé au Real Madrid pour 60M€ après une saison 2018/2019 étincelante à l’Eintracht Francfort (27 buts toutes compétitions confondues), Luka Jovic (22 ans) n’a pas réussi à se montrer convaincant et rayonnant sous le maillot madrilène. Son concurrent sur le front de l’attaque Karim Benzema a bel et bien rayé le nom du Serbe comme candidat sérieux au poste de numéro 9. Et ses multiples blessures n'ont pas arrangé son cas. Cependant, les Merengue auraient décidé de conserver Luka Jovic, dans l'optique de garder un banc au niveau convenable. Mais l’ancien joueur de Benfica pourrait plier bagage pour tenter de se relancer. Et une grosse écurie s’intéresse fortement à lui…

Le Milan AC le veut, mais…