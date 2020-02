Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un avenir déjà tout tracé pour Zidane Zidane !

Publié le 7 février 2020 à 5h00 par T.M.

Si Zinedine Zidane est actuellement sur le banc du Real Madrid, il semble acté qu’il prendra prochainement les commandes de l’équipe de France.

Il y a un peu moins d’un an, Zinedine Zidane a fait son retour sur le banc du Real Madrid. Toutefois, l’entraîneur merengue ne devrait pas y rester toute sa carrière et d’autres défis devraient se présenter à lui dans les prochaines années. Lesquels ? En France, beaucoup de supporters rêvent de voir Zidane sur le banc des Bleus, actuellement occupé par Didier Deschamps. Un rêve qui devrait bel et bien devenir une réalité.

« Il le sait… »