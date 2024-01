Mercato - Real Madrid : Un attaquant va signer avant Mbappé ?

Jean de Teyssière

Après le départ de Karim Benzema, le Real Madrid a dû recruter en attaque et a jeté sur dévolu sur Joselu. L'attaquant de 33 ans, passé par la Castilla entre 2009 et 2012 a été prêté par l'Espanyol de Barcelone et fait pour l'instant des heureux à Madrid. Peu souvent titulaire, il marque très souvent et avec 11 buts cette saison, il est le troisième meilleur buteur du club. Et cet été, le Real Madrid pourrait lever l'option d'achat pour garder l'attaquant espagnol.

En grande réussite cette saison, le Real Madrid peut compter sur un recrutement réussi. Avec le départ de Karim Benzema pour l'Arabie saoudite cet été, il fallait absolument recruter un attaquant et le club madrilène a parié sur Joselu. Un pari réussi pour le moment.

Joselu, troisième meilleur buteur du Real Madrid

Depuis le début de la saison, Joselu réussi son rôle de remplaçant de Karim Benzema puisqu'il est le troisième meilleur buteur du club espagnol avec 11 réalisations cette saison. Rodrygo, 12 buts et Jude Bellingham, 17 buts sont devant lui, contrairement à Vinicius, auteur de 10 buts cette saison. A noter aussi que Joselu a le meilleur ratio, avec un but toutes les 114 minutes.

Le Real Madrid veut conserver Joselu