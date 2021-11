Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tuchel lance une offensive à 40M€ pour un protégé d'Ancelotti !

Publié le 13 novembre 2021 à 22h30 par D.M.

Titulaire indiscutable au Real Madrid, Eder Militao aurait reçu une offre de 40M€ de la part de Chelsea.

Peu utilisé par Zinédine Zidane la saison dernière, Eder Militao a profité du départ de Sergio Ramos et de Raphaël Varane pour s’installer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le défenseur central est épanoui au Real Madrid et n’a d’ailleurs pas caché son envie de terminer sa carrière au sein de la Casa Blanca . « J’espère passer le reste de ma carrière ici. Cela dépend aussi de moi, de la manière dont je travaille chaque jour et de prendre soin de moi pour faire en sorte que tout se passe bien » avait confié Militao en mai dernier.

Chelsea offre 40M€ pour Militao