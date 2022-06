Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Rüdiger révèle tous les moments clés pour son transfert

Publié le 20 juin 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger a décidé de partir librement et gratuitement vers le Real Madrid cet été. Alors qu'il a officiellement signé en faveur du club merengue, l'international allemand s'est totalement livré sur son transfert. Des premières discussions à sa signature finale, Antonio Rüdiger n'a éludé aucun détail.

Après cinq saisons de bons et loyaux services à Chelsea, Antonio Rüdiger a décidé de migrer vers d'autres horizons. En fin de contrat le 30 juin avec les Blues de Thomas Tuchel, l'international allemand a préféré s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, plutôt que de parapher un nouveau bail avec le club londonien. Un choix qu'il ne regrette pas du tout. Présent en conférence de presse ce lundi, Antonio Rüdiger s'est totalement enflammé pour son transfert au Real Madrid et n'a pas manqué de raconter tous les moments clés des négociations avant de parapher son contrat avec le club emmené par Carlo Ancelotti.

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie du Real Madrid sur le choix de Kylian Mbappé https://t.co/UYLV4xTPnd pic.twitter.com/G0NhHudPNX — le10sport (@le10sport) June 20, 2022

«J'ai parlé directement avec Ancelotti en avril, c'est là que j'ai pris ma décision de jouer pour Madrid»