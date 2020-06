Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Rien ne serait acté pour l’avenir d’Achraf Hakimi !

Publié le 27 juin 2020 à 23h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé proche de l’Inter ces dernières heures, Achraf Hakimi serait encore loin d’être parti du Real Madrid, dont les dirigeants aimeraient d’abord prendre un temps de réflexion avant de trancher sur son cas.

« Il y a eu des développements cette semaine. Le prix est beaucoup plus élevé maintenant. Et il y a un point où nous devons dire : nous ne voulons pas cela et nous ne pouvons pas le faire », a déclaré Michael Zorc ce samedi à propos de l’avenir d’Achraf Hakimi, confirmant ainsi son départ du Borussia Dortmund après deux saisons en prêt. Cependant, s’il est désormais acté que l’Hispano-marocain n’évoluera plus avec le club de la Ruhr la saison prochaine, son futur reste toujours des plus incertains. S’il est censé retourner au Real Madrid cet été, Achraf Hakimi craindrait pour son temps de jeu dans la capitale espagnole avec la concurrence de Dani Carvajal qui bénéficie d'une grande confiance de la part de Zinedine Zidane. Et l’une de ses destinations possibles serait l’Inter, qui aurait formulé une proposition de 40M€ aux Merengue pour s’attacher ses services d’après la presse italienne. Seulement voilà, les choses seraient bien moins avancées que cela aux yeux de la direction du club de la capitale espagnole.

