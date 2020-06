Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dortmund lâche une bombe sur l’avenir d’Achraf Hakimi !

Publié le 27 juin 2020 à 19h00 par H.G.

Alors qu’Achraf Hakimi arrivera au terme de son prêt le 30 juin prochain, le Borussia Dortmund a confirmé que le latéral marocain quittera bel et bien le club de la Ruhr dans les prochains jours.

Prêté depuis deux ans au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi a su bénéficier de son expérience en Bundesliga pour parfaire sa formation. Auteur de grandes performances, le natif de Madrid s’est imposé comme un titulaire en puissance avec l'écurie allemande, au point où de nombreux clubs aimeraient l’attirer cet été puisqu’il n’est pas certain que son avenir s’écrive au Real Madrid, où Dani Carvajal est indéboulonnable sur le côté droit. En plus de l’Inter qui aurait formulé une offre de 40M€ aux Merengue pour s’attacher ses services, le Borussia Dortmund aurait lui-aussi aimé pouvoir compter de nouveau sur Achraf Hakimi la saison prochaine. Seulement voilà, cette hypothèse ne deviendra pas réalité à en croire les propos du directeur sportif de l’écurie allemande.

« Nous ne pouvons pas le faire »