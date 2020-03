Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Rencontre à prévoir pour ce premier renfort annoncé de Zidane !

Publié le 28 mars 2020 à 22h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait l’intention de récupérer Achraf Hakimi la saison prochaine, le club madrilène devra réussir à convaincre le joueur qu’il a une place dans l’effectif de Zinedine Zidane. Et une réunion pour aborder le sujet serait d’ores et déjà prévue.

Après deux saisons de très bonne facture en prêt au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi pourrait retourner au Real Madrid la saison prochaine. Zinedine Zidane et Florentino Perez seraient satisfaits des performances réalisées par le Marocain, capable d’évoluer aussi bien côté droit que côté gauche, et auraient ainsi l’intention de le mettre en concurrence avec Dani Carvajal la saison prochaine. Cependant, une difficulté pourrait apparaître dans le dossier, dans la mesure où le Real Madrid devra parvenir à convaincre Achraf Hakimi qu’il ne viendra pas faire banquette chez les Merengue après s’être imposé comme l’un des hommes forts du Borussia Dortmund ces derniers mois. Et dans cette perspective, le club madrilène aurait prévu de prendre les devants en organisant une rencontre avec le joueur de 21 ans dans les prochaines semaines.

Le Real Madrid devra convaincre Hakimi qu’il aura un rôle important