Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane justifie son choix de quitter le Real !

Publié le 18 septembre 2021 à 9h30 par La rédaction

Arrivé au Real Madrid en 2011, Raphaël Varane a fait le choix de quitter le club de la capitale espagnole cet été. Une décision qu’il a justifiée dans un entretien accordé à la presse anglaise.

Après le départ de Sergio Ramos au PSG, l’avenir de Raphaël Varane devenait capital pour le Real Madrid. Perdre celle qui est décrite comme la meilleure charnière du monde depuis les débuts de leur association serait une perte énorme pour le Real. Mais c’est désormais chose faite. Florentino Pérez a mis de l’eau dans son vin et a accepté de libérer l’international français qui a pris la direction de Manchester United. Un choix que Varane a expliqué pour Sky Sports .

«C'est un grand défi de ramener Manchester United au sommet»